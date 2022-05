Unica sopravvissuta al disastro aereo Porta alla sbarra la compagnia

Advertising

alfredo_ferdi : RT @Maurizio_Noc: @SigfridoRanucci @kiara86769608 @BeppeGiulietti @reportrai3 @ElisaMarincol @paoloborrometi @USIGRai @GaleazzoLidia @fabfa… - lvoir : RT @Maurizio_Noc: @SigfridoRanucci @kiara86769608 @BeppeGiulietti @reportrai3 @ElisaMarincol @paoloborrometi @USIGRai @GaleazzoLidia @fabfa… - solounastella : RT @Maurizio_Noc: @SigfridoRanucci @kiara86769608 @BeppeGiulietti @reportrai3 @ElisaMarincol @paoloborrometi @USIGRai @GaleazzoLidia @fabfa… - antobon2 : RT @Maurizio_Noc: @SigfridoRanucci @kiara86769608 @BeppeGiulietti @reportrai3 @ElisaMarincol @paoloborrometi @USIGRai @GaleazzoLidia @fabfa… - simonamancini24 : RT @Maurizio_Noc: @SigfridoRanucci @kiara86769608 @BeppeGiulietti @reportrai3 @ElisaMarincol @paoloborrometi @USIGRai @GaleazzoLidia @fabfa… -

ilmessaggero.it

Mi trovavo in un luogo infernale dove non sareiun solo giorno in più. Ero angosciata e disperata e mi era stato fatto chiaramente capire che quella era l'strada, l'unico ...'Non ho nessuna conseguenza fisica dell'incidente, ma è stato molto difficile per me accettare di essere l'' ha detto ieri in lacrime, davanti ai parenti delle vittime, anche loro ... Aereo precipitò nelle isole Comore, Bahia a 12 anni unica superstite: rimase 11 ore nell'oceano su una lamiera Giulia Ligresti ha ripercorso il periodo della sua detenzione in carcere fino al patteggiamento, scelto "da innocente, pur di far finire quell'inferno" ...Secondo il numero uno dell’Intelligence ucraina, il presidente russo Vladimir Putin sarebbe scampato ad un attentato alla sua vita, che è ...