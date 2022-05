Psg | Mbappè | “Mi voleva il Liverpool Ho rinnovato per patriottismo”

Leggi su sportface

(Di martedì 24 maggio 2022) “Ho parlato con ilperché è il club preferito di mia madre, mia madre adora il. Non so perché… È un buon club e li abbiamo incontrati cinque anni fa. Quando ero a Monaco li ho incontrati. Ovviamente, alla fine è stato tra il Real Madrid e il Paris Saint-Germain”. Parola di Kylian Mbappé che svela il retroscena sull’interessamento delcinque stagioni fa. Ora però il presente dice Psg. Ha appena firmato un mega-rinnovo “per”, dice. E al Telegraph traccia i contorni dell’obiettivo Champions: “Sempre un’ossessione per me, sempre. Non è perché non l’abbiamo vinta. No, no, no. È un’ossessione. Non devi avere paura di perdere. No, non ho paura di perdere. Forse non vincerò la Champions l’anno prossimo, ma è un’ossessione“. E ancora: “Puoi essere una superstar ed essere te stesso – ...