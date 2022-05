Ultime Notizie – Ucraina, Pomerantsev: “Obiettivo Russia è spaccare l’Alleanza” (Di lunedì 23 maggio 2022) “La propaganda della Russia è passata al contrattacco“. E’ quanto ha detto Peter Pomerantsev, analista di origini ucraine alla Johns Hopkins University in un seminario, organizzato dalle ambasciate di Ucraina e Stati Uniti. “La narrativa, basata sulle colpe dell’Occidente e sulle ambizioni coloniali degli Stati Uniti in Est Europa, che hanno costretto la Russia ad agire sta andando molto bene”, ha spiegato. “La priorità di Mosca ora è quella di spaccare l’Alleanza e la sua determinazione per le sanzioni. Italia, Francia e Germania stanno tutti rompendo i ranghi”, ha affermato l’analista, citando anche il recente commento del New York Times in cui sollecitava Kiev a fare concessioni territoriali a Mosca, “moralmente dubbio e strategicamente cieco, ma che deve essere considerato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 23 maggio 2022) “La propaganda dellaè passata al contrattacco“. E’ quanto ha detto Peter, analista di origini ucraine alla Johns Hopkins University in un seminario, organizzato dalle ambasciate die Stati Uniti. “La narrativa, basata sulle colpe dell’Occidente e sulle ambizioni coloniali degli Stati Uniti in Est Europa, che hanno costretto laad agire sta andando molto bene”, ha spiegato. “La priorità di Mosca ora è quella die la sua determinazione per le sanzioni. Italia, Francia e Germania stanno tutti rompendo i ranghi”, ha affermato l’analista, citando anche il recente commento del New York Times in cui sollecitava Kiev a fare concessioni territoriali a Mosca, “moralmente dubbio e strategicamente cieco, ma che deve essere considerato ...

