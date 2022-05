I dubbi del polacco Morawiecki sul piano di pace italiano per l’Ucraina (Di lunedì 23 maggio 2022) Ogni tentativo di pace finora ha portato all’«umiliazione». Ecco perché il premier polacco Mateusz Morawiecki in un’intervista con Repubblica non nasconde i suoi dubbi sulla proposta italiana di avviare colloqui per arrivare alla pace in Ucraina. Putin non si fermerà, «come Hitler non si è fermato in Austria, Cecoslovacchia e Polonia», spiega. «La pace è il nostro obiettivo comune, ma non può essere una pace a ogni costo», precisa. «Non possiamo accettare un dialogo che può essere sfruttato da Putin, un dialogo sopra le teste degli ucraini. Ma poi, vi prego di citarmi almeno un successo a cui hanno portato i colloqui con Vladimir Putin. Molti politici ci hanno provato e l’epilogo è sempre stato lo stesso: umiliazione. Alcuni politici occidentali pensano ancora che la ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 23 maggio 2022) Ogni tentativo difinora ha portato all’«umiliazione». Ecco perché il premierMateuszin un’intervista con Repubblica non nasconde i suoisulla proposta italiana di avviare colloqui per arrivare allain Ucraina. Putin non si fermerà, «come Hitler non si è fermato in Austria, Cecoslovacchia e Polonia», spiega. «Laè il nostro obiettivo comune, ma non può essere unaa ogni costo», precisa. «Non possiamo accettare un dialogo che può essere sfruttato da Putin, un dialogo sopra le teste degli ucraini. Ma poi, vi prego di citarmi almeno un successo a cui hanno portato i colloqui con Vladimir Putin. Molti politici ci hanno provato e l’epilogo è sempre stato lo stesso: umiliazione. Alcuni politici occidentali pensano ancora che la ...

