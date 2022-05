Covid, le notizie di oggi. Bollettino: 9.820 casi, 80 morti. Tasso positività 10,5%. LIVE (Di lunedì 23 maggio 2022) Secondo i dati del ministero della Salute registrati nelle ultime 24 ore in calo le terapie intensive (-1) e i ricoveri nei reparti ordinari (-12) Leggi su tg24.sky (Di lunedì 23 maggio 2022) Secondo i dati del ministero della Salute registrati nelle ultime 24 ore in calo le terapie intensive (-1) e i ricoveri nei reparti ordinari (-12)

