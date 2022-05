Giro di Campania in Rosa, Martina Fidanza vince la cronometro inaugurale (Di domenica 22 maggio 2022) I problemi fisici di inizio stagione sembrano ormai alle spalle per Martina Fidanza (Fiamme Oro) che si è aggiudicata la cronometro inaugurale del Giro di Campania in Rosa. Dopo aver conquistato la prova di Nations Cup di ciclismo su pista, la 22enne di Brembate Sopra è tornata ad imporsi anche su strada volando lungo le strade di Mondragone ad oltre 44 chilometri orari di media. In grado di fermare le lancette dell’orologio in 3’55”390, Fidanza ha preceduto di sei secondi la brianzola Sara Fiorin (Team Gauss – Fiorin) e di sette la romagnola Sofia Collinelli (Aromita-Basso Bikes-Vaiano), già vincitrice della competizione juniores nel 2020. Fidanza ha però dovuto cedere il simbolo del primato già nel corso del secondo appuntamento ... Leggi su bergamonews (Di domenica 22 maggio 2022) I problemi fisici di inizio stagione sembrano ormai alle spalle per(Fiamme Oro) che si è aggiudicata ladeldiin. Dopo aver conquistato la prova di Nations Cup di ciclismo su pista, la 22enne di Brembate Sopra è tornata ad imporsi anche su strada volando lungo le strade di Mondragone ad oltre 44 chilometri orari di media. In grado di fermare le lancette dell’orologio in 3’55”390,ha preceduto di sei secondi la brianzola Sara Fiorin (Team Gauss – Fiorin) e di sette la romagnola Sofia Collinelli (Aromita-Basso Bikes-Vaiano), già vincitrice della competizione juniores nel 2020.ha però dovuto cedere il simbolo del primato già nel corso del secondo appuntamento ...

Advertising

bicitv : Giro della Campania in Rosa: cavalcata solitaria di Gaia Realini a Montefalcione - ptvtelenostra : MONTEFALCIONE SI TINGE DI ROSA PER L’ARRIVO DEL “GIRO DELLA CAMPANIA” - - smellyy_caat : @Asnicar__Brenda ciao Brenda volevo dirti che se vuoi farti un giro in Campania basta dirmelo perché ti porto a man… - marcopelosi63 : #Ukraine? #GiroRosa #Campania #cycling Con le atlete della Nazionale Ucraina di ciclismo al Giro Rosa della Campani… - robdellaseta : @fabiospes1 @nomfup @gualtierieurope Dimenticavo un dato: ogni giorno dalla Campania, dove c’è il mega-inceneritore… -