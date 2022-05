Advertising

Lopinionista : Bonus casa, l'Abi: 'È possibile cedere anche una rata' - fisco24_info : Superbonus: l'Abi spiega, possibile cedere anche una rata: La circolare: ogni pagamento ha un codice di tracciabili… - EmployersDay : RT @ApportunityIt: Bonus fotovoltaico, incentivi per i pannelli solari - QuiFinanza - Corriere : Bonus per casa, famiglie e imprese: sono circa 40 e secondo la Cgia costano 113 miliardi di euro - JamesB04016 : @flaminiasabate1 In Finlandia c'è un sussidio di disoccupazione da 50 anni e il welfare ti concede una casa e le bo… -

Agenzia ANSA

A fare il punto sul ginepraio delle regole per la cessione del credito d'imposta relativo aie al superbonus è l'Abi che in una circolare agli Associati sintetizza le più recenti novità. ...Con il decreto Ucraina bis numero 21/2022, è stato rafforzato lo scudo anti frode fiscale in campo di. In effetti il decreto recepisce la normativa introdotta col decreto antifrode e quindi dal 2023 entra in vigore l'obbligo di attestazione SOA, per l'esecuzione dei lavori oltre una certa ... Bonus casa: l'Abi spiega, possibile cedere anche una rata - Economia (ANSA) - ROMA, 21 MAG - Ci sarà un codice per garantire la tracciabilità delle cessioni dei crediti d'imposta dei bonus relativi alla casa e ...Ci sarà un codice per garantire la tracciabilità delle cessioni dei crediti d'imposta dei bonus relativi alla casa e sarà possibile cedere anche una singola rata. Le banche poi potranno passare i cred ...