Mali, rapita coppia di italiani con il figlio (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Una coppia di italiani, il loro figlio e un uomo togolese sarebbero stati sequestrati nel villaggio di Sincina, nella regione di Sikasso, in Mali. E' quanto riferiscono all'agenzia di stampa Efe, citata da media spagnoli, fonti religiose, secondo cui i rapiti apparterrebbero ai testimoni di Geova. Il sequestro è avvenuto in una regione, situata a est di Bamako, ad alta concentrazioni di jihadisti. L'articolo proviene da Italia Sera.

