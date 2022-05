Guerra in Ucraina, missile russo sulla Casa della Cultura nella regione di Kharkiv: tra le sette vittime anche un bambino di 11 anni (Di venerdì 20 maggio 2022) Attacco missilistico russo sulla Casa della Cultura appena ricostruita della città di Lozova, nella regione di Kharkiv. sette vittime, tra cui un bambino di 11 anni. “Gli occupanti hanno identificato la Cultura, l’istruzione e l’umanità come loro nemici. E non risparmiano loro missili o bombe. Cosa c’è nella mente delle persone che scelgono tali obiettivi? Male assoluto, stupidità assoluta”, scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Attacco missilisticoappena ricostruitacittà di Lozova,di, tra cui undi 11. “Gli occupanti hanno identificato la, l’istruzione e l’umanità come loro nemici. E non risparmiano loro missili o bombe. Cosa c’èmente delle persone che scelgono tali obiettivi? Male assoluto, stupidità assoluta”, scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

matteorenzi : Sono intervenuto al Senato cercando di fare una riflessione articolata sulle conseguenze della guerra in Ucraina. L… - PiazzapulitaLA7 : Guerra in Ucraina: il 60,8% degli italiani non gradisce l'operato della Nato I sondaggi @Index_Research… - ladyonorato : Il mio intervento di oggi in plenaria a Bruxelles: L’UE non è imparziale né credibile. I crimini di guerra in Ucrai… - Francescaeffe3 : RT @valy_s: #Santoro “7gg prima del 24/02, gli ucraini avevano bombardato il Donbass, e questo Biden lo sapeva. 15gg prima #Zelensky ha rif… - luc03629282 : RT @PiazzapulitaLA7: Guerra in Ucraina: il 60,8% degli italiani non gradisce l'operato della Nato I sondaggi @Index_Research #Piazzapulita… -