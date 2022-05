Ucraina, media: figlia di Putin legata a ballerino di nome Zelensky (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – La secondogenita di Vladimir Putin, Ekaterina Tikohnova, è legata sentimentalmente da anni a un ballerino che fino a poche settimane fa viveva in Germania e che ha lo stesso cognome del Presidente ucraino, di cui non è parente. Si chiama Irog Zelensky ed è stato fino ad aprile il direttore del Bayerisches Staatsballett (il Balletto di stato bavarese), carica che manteneva dal 2016, e a cui ha rinunciato citando motivi strettamente privati, scrive il sito di notizie indipendenti Vazhnye Istorii, che ha lavorato su questa notizia insieme a der Spiegel. Ekaterina, 35 anni, e Igor, 52, nel 2017 avrebbero avuto una figlia. La notizia del legame fra i due è corroborata dagli spostamenti aerei di Tikhonova, la seconda delle figlie che Putin ha avuto con la ... Leggi su italiasera (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – La secondogenita di Vladimir, Ekaterina Tikohnova, èsentimentalmente da anni a unche fino a poche settimane fa viveva in Germania e che ha lo stesso cogdel Presidente ucraino, di cui non è parente. Si chiama Iroged è stato fino ad aprile il direttore del Bayerisches Staatsballett (il Balletto di stato bavarese), carica che manteneva dal 2016, e a cui ha rinunciato citando motivi strettamente privati, scrive il sito di notizie indipendenti Vazhnye Istorii, che ha lavorato su questa notizia insieme a der Spiegel. Ekaterina, 35 anni, e Igor, 52, nel 2017 avrebbero avuto una. La notizia del legame fra i due è corroborata dagli spostamenti aerei di Tikhonova, la seconda delle figlie cheha avuto con la ...

