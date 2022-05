“Tutto falso”. Caterina Balivo non ci sta: furiosa per la notizia dell’ultima ora (Di giovedì 19 maggio 2022) Caterina Balivo a Ballando con le stelle. Questa è stata l’indiscrezione circolata nei giorni scorsi e che ha fatto impazzire il pubblico della Rai. Dopo voci su voci, adesso è stata la stessa conduttrice televisiva a rompere finalmente il silenzio e a raccontare come stanno realmente le cose. Si attendeva con grande curiosità la sua risposta, visto che ormai i rumor erano diventati sempre più insistenti. E adesso è giunta la risposta definitiva, che fornisce un quadro della situazione sicuramente più chiaro. Il settimanale Oggi aveva rivelato su Caterina Balivo e Ballando con le stelle: “Sogna uno spazio in prima serata nelle reti del servizio pubblico. In autunno la conduttrice napoletana approderà nella fascia ambita, ma non come padrona di casa, figura infatti tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 19 maggio 2022)a Ballando con le stelle. Questa è stata l’indiscrezione circolata nei giorni scorsi e che ha fatto impazzire il pubblico della Rai. Dopo voci su voci, adesso è stata la stessa conduttrice televisiva a rompere finalmente il silenzio e a raccontare come stanno realmente le cose. Si attendeva con grande curiosità la sua risposta, visto che ormai i rumor erano diventati sempre più insistenti. E adesso è giunta la risposta definitiva, che fornisce un quadro della situazione sicuramente più chiaro. Il settimanale Oggi aveva rivelato sue Ballando con le stelle: “Sogna uno spazio in prima serata nelle reti del servizio pubblico. In autunno la conduttrice napoletana approderà nella fascia ambita, ma non come padrona di casa, figura infatti tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando ...

