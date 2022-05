Stremati e perquisiti dopo la resa | il video dei militari ucraini catturati nelle acciaierie Azovstal a Mariupol

Advertising

peacelink : La resa della battaglione #Azov in #Ucraina - infoitinterno : Azovstal, i soldati ucraini stremati e perquisiti dopo la resa, attendono per lo scambio prigionieri -

I soldati ucraini che vengonoe messi su alcuni autobus, mentre i feriti vengono spostati in ambulanze. Nelle ultime 24 ore il ministero della Difesa di Mosca ha preso in consegna 694 ...... vengonoe posti sugli autobus. Nelle foto Epa di Alessando Guerra e in quelle fornite dal ministero della Difesa russo e diffuse da Afp e Ap si vedono i volti, i feriti, gli ... Azovstal, i soldati ucraini stremati e perquisiti dopo la resa, attendono per lo scambio prigionieri I soldati ucraini che vengono perquisiti e messi su alcuni autobus, mentre i feriti vengono spostati in ambulanze. Nelle ultime 24 ore il ministero della Difesa di Mosca ha preso in consegna 694 ...Il ministero della Difesa russo oggi ha pubblicato un altro video con militari ucraini, tra i quali donne, che lasciano le acciaierie Azovstal a Mariupol e 'si arrendono' all'esercito russo. Lo riferi ...