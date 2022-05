Hertha Berlino-Amburgo stasera in tv: canale, orario e diretta streaming spareggio Bundesliga 2021/2022 (Di giovedì 19 maggio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Hertha Berlino-Amburgo, sfida valida come andata dello spareggio per qualificarsi alla Bundesliga del prossimo anno. 180? che valgono una stagione: la squadra della capitale vuole evitare l’incubo della retrocessione, mentre gli avversari vedono ad un passo il ritorno nel massimo campionato tedesco, avendo chiuso in crescendo la stagione regolare della 2. Bundesliga con quattro vittorie consecutive. Il fischio d’inizio della partita è fissato alle ore 20:30 di giovedì 19 maggio, con la partita che sarà visibile in diretta tv su Sky Sport HD (canale 251), oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv. REGOLAMENTO spareggio SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) L’e le indicazioni per vedere in, sfida valida come andata delloper qualificarsi alladel prossimo anno. 180? che valgono una stagione: la squadra della capitale vuole evitare l’incubo della retrocessione, mentre gli avversari vedono ad un passo il ritorno nel massimo campionato tedesco, avendo chiuso in crescendo la stagione regolare della 2.con quattro vittorie consecutive. Il fischio d’inizio della partita è fissato alle ore 20:30 di giovedì 19 maggio, con la partita che sarà visibile intv su Sky Sport HD (251), oltre che insu Sky Go e Now Tv. REGOLAMENTOSportFace.

