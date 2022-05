Forza Italia è una polveriera. Urbani: «Progetto fallito. Sono tentato dal gettare via la mia tessera» (Di giovedì 19 maggio 2022) Si definisce il «progettista» del partito liberale di massa, ambizioso disegno che avrebbe dovuto inverarsi in Forza Italia. Il condizionale è d’obbligo perché oggi quella «operazione» è «tragicamente fallita». Grondano amarezza le parole dettate al Corriere della Sera da Giuliano Urbani, già ideologo del movimento berlusconiano e ora “azzurro” sbiadito e disilluso. A deprimerlo politicamente, le recenti esternazioni del Cavaliere sul Putin «costretto alla guerra», da lui decifrate in chiave giustificazionista rispetto all’invasione dell’Ucraina. Più o meno quel che aveva detto Maria Stella Gelmini parlando di «ambiguità di filoputinismo». «Nel centrodestra l’unica lucida è Giorgia Meloni» «Come si fa a non condividerla?», si chiede Urbani imputando tutto al «rapporto di amicizia» tra Berlusconi e Putin. Ancor più ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 19 maggio 2022) Si definisce il «progettista» del partito liberale di massa, ambizioso disegno che avrebbe dovuto inverarsi in. Il condizionale è d’obbligo perché oggi quella «operazione» è «tragicamente fallita». Grondano amarezza le parole dettate al Corriere della Sera da Giuliano, già ideologo del movimento berlusconiano e ora “azzurro” sbiadito e disilluso. A deprimerlo politicamente, le recenti esternazioni del Cavaliere sul Putin «costretto alla guerra», da lui decifrate in chiave giustificazionista rispetto all’invasione dell’Ucraina. Più o meno quel che aveva detto Maria Stella Gelmini parlando di «ambiguità di filoputinismo». «Nel centrodestra l’unica lucida è Giorgia Meloni» «Come si fa a non condividerla?», si chiedeimputando tutto al «rapporto di amicizia» tra Berlusconi e Putin. Ancor più ...

