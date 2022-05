Uomini e Donne anticipazioni, Luca Salatino ha scelto: la risposta di lei (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nella registrazione di Uomini e Donne di oggi pomeriggio, Luca Salatino ha fatto la sua scelta, che a sorpresa è ricaduta su Soraia Ceruti, la corteggiatrice con cui nelle ultime puntate si è scontrato spesso e volentieri e che lo aveva messo in dubbio dopo la “sbandata” avuta per Aurora Colombo. A quanto pare, Soraia ha risposto di sì! Presenti in studio come ospiti Matteo Ranieri e la fidanzata Valeria Cardone. La non scelta, Lilli Pugliese, è rimasta molto male e ha lasciato lo studio in lacrime. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, la scelta di Veronica Rimondi: colpo di scena per la tronista Il trono della giovane imprenditrice si sta rivelando tutt’altro che scontato e a quanto pare ci attende una sorpresa finale ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nella registrazione didi oggi pomeriggio,ha fatto la sua scelta, che a sorpresa è ricaduta su Soraia Ceruti, la corteggiatrice con cui nelle ultime puntate si è scontrato spesso e volentieri e che lo aveva messo in dubbio dopo la “sbandata” avuta per Aurora Colombo. A quanto pare, Soraia ha risposto di sì! Presenti in studio come ospiti Matteo Ranieri e la fidanzata Valeria Cardone. La non scelta, Lilli Pugliese, è rimasta molto male e ha lasciato lo studio in lacrime. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, la scelta di Veronica Rimondi: colpo di scena per la tronista Il trono della giovane imprenditrice si sta rivelando tutt’altro che scontato e a quanto pare ci attende una sorpresa finale ...

Advertising

SkyTG24 : La U.S. Soccer diventa la prima Federazione al mondo a rendere pari i premi in denaro della Coppa del Mondo FIFA as… - oss_romano : #18maggio '#DesmondTutu ci fa dono della sua esperienza, del suo sguardo, del suo cammino per liberare donne e uomi… - rtl1025 : ?????? La Federazione americana del #calcio ha raggiunto uno storico accordo, in base al quale le donne e gli uomini… - Myopinion83 : RT @__carotina: Luca vince il premio come peggior corteggiatore e peggior tronista della storia di uomini e donne chi come lui #uominiedon… - Flavr7 : RT @FmMosca_2: Mentre in Italia si discute del sesso degli angeli, a milioni di sportivi, ragazzini, uomini e donne che si sono prestati o… -