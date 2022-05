La Russia espelle 24 diplomatici italiani (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Russia ha deciso di espellere 24 tra diplomatici e funzionari dell’ambasciata italiana a Mosca. Lo ha anticipato all’Agi la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, dopo la convocazione dell’ambasciatore italiano Giorgio Starace al ministero. È la risposta all’espulsione di 30 tra diplomatici, militari e funzionari russi con passaporto diplomatico dall’Italia a inizio aprile per ragioni di sicurezza nazionale. E si tratta di una mossa attesa e prevista. Visti i precedenti in cui ha sempre reagito, Mosca non poteva sottrarsi per non apparire debole. Con questa decisione, l’operatività dell’ambasciata italiana a Mosca, guidata da ottobre scorso dall’ambasciatore Starace, subisce un duro colpo, spiegano fonti diplomatiche a Formiche.net. Oltre all’Italia è toccato alla Francia e alla Spagna. Pierre Levy e ... Leggi su formiche (Di mercoledì 18 maggio 2022) Laha deciso dire 24 trae funzionari dell’ambasciata italiana a Mosca. Lo ha anticipato all’Agi la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, dopo la convocazione dell’ambasciatore italiano Giorgio Starace al ministero. È la risposta all’espulsione di 30 tra, militari e funzionari russi con passaporto diplomatico dall’Italia a inizio aprile per ragioni di sicurezza nazionale. E si tratta di una mossa attesa e prevista. Visti i precedenti in cui ha sempre reagito, Mosca non poteva sottrarsi per non apparire debole. Con questa decisione, l’operatività dell’ambasciata italiana a Mosca, guidata da ottobre scorso dall’ambasciatore Starace, subisce un duro colpo, spiegano fonti diplomatiche a Formiche.net. Oltre all’Italia è toccato alla Francia e alla Spagna. Pierre Levy e ...

