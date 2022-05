Covid 19 in Campania, bollettino del 17 maggio: 3.253 positivi (Di mercoledì 18 maggio 2022) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, martedì 17 maggio, parla di 3.253 nuovi positivi su 22.946 tamponi analizzati. L’Unità di crisi della regione informa che i positivi del giorno al Covid 19 in Campania sono 3.253 di cui positivi all’antigenico 2.907 e al molecolare 346. I test sono 22.946 di cui antigenici 16.656 Leggi su 2anews (Di mercoledì 18 maggio 2022)19 in: ildi ieri, martedì 17, parla di 3.253 nuovisu 22.946 tamponi analizzati. L’Unità di crisi della regione informa che idel giorno al19 insono 3.253 di cuiall’antigenico 2.907 e al molecolare 346. I test sono 22.946 di cui antigenici 16.656

Advertising

stebellentani : A livello nazionale, sempre a marzo 2022, 60.168 decessi contro una media nello stesso mese nel 2015-19 di 58.267.… - SkyTG24 : Covid #Campania, il bollettino: 3.253 casi su 22.946 tamponi - NapoliToday : #Cronaca Covid in Campania: cala ancora il numero dei nuovi positivi, 13 morti - infoitinterno : Appalti Asl per fronteggiare il Covid in Campania, 23 indagati: c’è anche Ciro Verdoliva - infoitinterno : Mascherine e ospedali modulari in Campania per emergenza Covid: 23 indagati -