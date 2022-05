Elon Musk: Twitter dimostri che i profili fake sono meno del 5%. Ecco la risposta (Di martedì 17 maggio 2022) Ecco perché Elon Musk ha sospeso l'acquisto di Twitter L'affare del secolo rischia davveri di saltare . Acclamata con squilli di tromba e accolta non senza rimbalzi e turbolenze tanto in borsa quanto ... Leggi su quotidiano (Di martedì 17 maggio 2022)perchéha sospeso l'acquisto diL'affare del secolo rischia davveri di saltare . Acclamata con squilli di tromba e accolta non senza rimbalzi e turbolenze tanto in borsa quanto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Elon Musk, il Ceo di Twitter deve provare che i profili fake sono sotto il 5% #ANSA - matteosalvinimi : Ma quanto mi piace Elon Musk!?! - AngeloCiocca : Elon #Musk: “Stupida la decisione di escludere #Trump dalla piattaforma, con me tornerà”. Qualcosa sta cambiando... - SChaabi10 : Chi pensa troppo in grande viene considerato un pazzo. Elon musk dicevano che era un folle. Come tanti altri. Vogl… - pasconte1 : @ilMeneghini @UnnamedPlayer15 Ma non si possono annunciare operazioni di borsa (decine di miliardi di $) che influi… -