Caserta | “Al ritorno sarà un’altra battaglia | ho rivisto lo stadio che ricordavo”

(Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Le parole di Fabioal termine della semifinale play off di andata di Serie B che ha visto il Benevento ospitare il Pisa. L’allenatore calabrese ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Luca D’Angelo. Questi i temi affrontati nel post partita dal tecnico della Strega. Vittoria – Ottenuta con il cuore, con la voglia di lottare palla su palla dal primo all’ultimo minuto. Sono contento perché i ragazzi hanno fatto una bella gara, contro una squadra forte che concedeva poco. Siamo stati equilibrati, abbiamo concesso poco e creato tanto. Partita – Mi aspettavo questo tipo di gara perché la posta in palio era alta, si fa di tutto per vincere ma c’è la paura di perdere. Da parte di tutte e due le squadre non c’è la fluidità di gioco di altre occasioni. Mi ...

Advertising

anteprima24 : ** #Caserta: “Al ritorno sarà un’altra b ... ** - flw3rr : @sarettacm99 andata solo garibaldi ritorno caserta nord, santa maria a vico, garibaldi e torre annunziata - FR3AKCAM : L’unica cosa che ho imparato da questo mio ritorno su twt è che la reggia di caserta è chiusa il martedì?? -

CasertaNews

A 5' dalla fine, il "9" sblocca il match alla prima vera palla utile e regala l'1 - 0 alla squadra di, in una partita bloccata per lunghi tratti dalla paura di non perdere. Sabato il...1 - 0 per la squadra di, che ha dominato buona parte della gara senza però mai riuscire a ... Ora il Benevento aspetta la gara difiducioso per il vantaggio conquistato, mentre il Pisa ... Il docente casertano costretto a lasciare la Russia: “Fa male così” Ecco le parole di Fabio Caserta, tecnico del Benevento, ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria arrivata per 1-0 sul Pisa.Il ritorno si giocherà il 21 maggio ... Alle 20:30 di oggi ha preso il via la partita (gara di andata) tra campani e toscani. La squadra di Fabio Caserta e del presidente Oreste Vigorito, si è imposta ...