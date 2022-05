Azovstal | evacuati dal ‘sacrario’ gli ucraini feriti Mosca vuol punire i ‘nazisti’ dell’Azov | Zelensky | a ragione | difende i suoi eroi 

Leggi su italiasera

(Di martedì 17 maggio 2022) Nell’ambito dell’ormai ‘caotica’ situazione interna alle acciaierie didove (usciti finalmente i civili, bimbi compresi), ad oggi, ancora si è riusciti a capire quanti soldativi sono, quanti, e perché nonostante i continui ‘inviti’ della Russia – che ha ufficialmente rassicurato che avrebbe rispettato ogni convenzione in tema di prigionieri – non sono voluti uscire. Acciaierie, ormai sono divenute il simbolo di questo conflitto, dove ciascuno dei due contendenti lo hanno eletto a ‘sacrario militare’ Pacifico il fatto che questo plesso siderurgico radicato nella periferia di Mariupol rappresenti il ‘simbolo’ di questo conflitto, con i ‘cattivi’ all’esterno che minacciano e sbraitano (ma non l’hanno però rasa al suolo come avrebbero tranquillamente potuto fare), e dentro i ‘buoni’ che ...