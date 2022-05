Pallanuoto femminile | le convocate del Setterosa | 11 azzurre al lavoro in attesa della fine della Serie A1

Advertising

OA_Sport : Il CT Carlo Silipo convoca undici azzurre - imperianews_it : Pallanuoto, SerieA2 femminile. Rapallo banchetta alla 'Cascione' 3-13 contro una brutta Rari Nantes Imperia - RivieraSportit : Pallanuoto, SerieA2 femminile. Rapallo banchetta alla 'Cascione' 3-13 contro una brutta Rari Nantes Imperia - InNotizia : Il Napoli Nuoto centra l’undicesima vittoria stagionale e consolida la seconda posizione. Le azzurre vincono con me… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Pallanuoto femminile, Gara 2 Finale Scudetto: lunedì 16 maggio alle 18:30 Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova https://t.c… -

Sono passate solo 48 ore da Gara 1, ma per l'Ekipe Orizzonte è già la vigilia della seconda sfida della Finale Scudetto di. Alle 18:30 la squadra di Martina Miceli ospiterà infatti il Plebiscito Padova in Gara 2, sul campo della piscina 'Francesco Scuderi' di Catania. Una partita di grande importanza, ...Il Napoli Nuoto centra l'u ndicesima vittoria stagionale e consolida la seconda posizione . Le azzurre vincono con merito il derby in casa del Volturno in una partita che l'ha viste sempre avanti nel ...In attesa della conclusione della post season della Serie A1 di pallanuoto femminile, la Nazionale italiana si ritrova al lavoro ad Ostia dal 18 al 27 maggio con undici azzurre appartenenti ai sei ...Rari Nantes Imperia appannata e Rapallo Pallanuoto ne approfitta strappando, con merito, i tre punti. Alla 'Cascione' finisce 3-13 ...