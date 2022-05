"Occhio alla parola obbedire...". Dalla Gruber svelato il grande segreto di Zelensky: cosa accadrà dopo la resa dell'Azov (Di lunedì 16 maggio 2022) Il battaglione Azov avrebbe accettato di evacuare "i difensori di Azovstal". Una vera e propria svolta improvvisa che può cambiare i rapporti di forza nel contesto della guerra. Ma in questa storia, in questo lungo assedio all'acciaieria bisogna andare oltre e capire per bene le parole usate dai militari ucraini. Parole che in questi contesti pesano come macigni per far capire cosa potrebbe accadere presto su tutto il fronte. Il verbo da tenere d'Occhio è "obbedire". Ecco infatti cosa ha detto Denis Prokopenko, il comandante del battaglione: "I difensori di Mariupol hanno eseguito un ordine, respingendo il nemico per 82 giorni, nonostante tutte le difficoltà. Per salvare vite umane, l'intera guarnigione di Mariupol sta attuando la decisione approvata dal Comando ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Il battaglioneavrebbe accettato di evacuare "i difensori distal". Una vera e propria svolta improvvisa che può cambiare i rapporti di forza nel contestoa guerra. Ma in questa storia, in questo lungo assedio all'acciaieria bisogna andare oltre e capire per bene le parole usate dai militari ucraini. Parole che in questi contesti pesano come macigni per far capirepotrebbe accadere presto su tutto il fronte. Il verbo da tenere d'è "". Ecco infattiha detto Denis Prokopenko, il comandante del battaglione: "I difensori di Mariupol hanno eseguito un ordine, respingendo il nemico per 82 giorni, nonostante tutte le difficoltà. Per salvare vite umane, l'intera guarnigione di Mariupol sta attuando la decisione approvata dal Comando ...

