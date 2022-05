Milinkovic-Savic sprona Lotito e la Lazio: richiesta sul calciomercato! (Di lunedì 16 maggio 2022) Una stagione sensazionale sta per andare in archivio per Sergej Milinkovic Savic che al termine della sfida pareggiata all’ultimo secondo contro la Juventus si esprime così ai microfoni di DAZN. “Sono molto contento del goal, ha aiutato la squadra a fare un punto importante che ci qualifica matematicamente in Europa con una giornata d’anticipo”. Milinkovic Savic Lazio Juventus Sulla stagione generale del club, il Sergente afferma: “Non abbiamo iniziato al massimo, ma abbiamo concluso con un ottimo piazzamento europeo che ci rende soddisfatti. Personalmente penso di essere migliorato tanto con Sarri, 11 goal e 11 assist sono la ciliegina sulla torta della mia migliore stagione”. Infine, parlando di futuro, il centrocampista biancoceleste dichiara: “Per l’anno prossimo ci servono innesti ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 16 maggio 2022) Una stagione sensazionale sta per andare in archivio per Sergejche al termine della sfida pareggiata all’ultimo secondo contro la Juventus si esprime così ai microfoni di DAZN. “Sono molto contento del goal, ha aiutato la squadra a fare un punto importante che ci qualifica matematicamente in Europa con una giornata d’anticipo”.Juventus Sulla stagione generale del club, il Sergente afferma: “Non abbiamo iniziato al massimo, ma abbiamo concluso con un ottimo piazzamento europeo che ci rende soddisfatti. Personalmente penso di essere migliorato tanto con Sarri, 11 goal e 11 assist sono la ciliegina sulla torta della mia migliore stagione”. Infine, parlando di futuro, il centrocampista biancoceleste dichiara: “Per l’anno prossimo ci servono innesti ...

