Lo scudetto domenica alle otto di sera Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan il 22 maggio alle 18 (Di lunedì 16 maggio 2022) Tifosi che intendiate affrontare trasferte per Reggio Emilia o Milano, organizzatevi così. Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan, per l’ultima giornata del campionato di calcio di serie A, si disputeranno in contemporanea con inizio alle 18. Lo scudetto, dunque, sarà assegnato alle otto di sera, minuto più minuto meno, domenica prossima. Le squadre in corsa per piazzamenti europei saranno in campo sabato sera mentre la terza retrocessa fra Cagliari e Salernitana sarà determinata dalle partite di domenica alle 21. Sarà quello l’ultimo atto del campionato ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 16 maggio 2022) Tifosi che intendiate affrontare trasferte per Reggio Emilia oo, organizzatevi così., per l’ultima giornata del campionato di calcio di serie A, si disputeranno in contemporanea con inizio18. Lo, dunque, sarà assegnatodi, minuto più minuto meno,prossima. Le squadre in corsa per piazzamenti europei saranno in campo sabatomentre la terza retrocessa fra Cagliari e Salernitana sarà determinata dpartite di21. Sarà quello l’ultimo atto del campionato ...

