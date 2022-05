Andrea Prosperi morto in scooter a Roma: ‘Segnaletica invisibile’, municipio sotto accusa (Di lunedì 16 maggio 2022) A un mese di distanza dal terribile incidente in cui ha perso la vita il noto avvocato Andrea Prosperi, il pubblico ministero starebbe valutando la posizione del I municipio perché lì, in quel punto dove l’uomo è morto a bordo del suo scooter, la segnaletica orizzontale è ‘invisibile’. Quasi del tutto cancellata. A riportarlo il Corriere della Sera perché in quella strada della Capitale, via Ruggero di Lauria, il cartello che indica lo stop c’è, ma sembrerebbe quasi impossibile capirlo dalle strisce, in parte inesistenti sull’asfalto. Fatto che potrebbe alleggerire la posizione della donna, di 55 anni, che era a bordo dell’auto che ha travolto e ucciso il legale a 48 anni. Il pubblico ministero ora sta passando al ‘setaccio’ il municipio e sta valutando la posizione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 16 maggio 2022) A un mese di distanza dal terribile incidente in cui ha perso la vita il noto avvocato, il pubblico ministero starebbe valutando la posizione del Iperché lì, in quel punto dove l’uomo èa bordo del suo, la segnaletica orizzontale è ‘. Quasi del tutto cancellata. A riportarlo il Corriere della Sera perché in quella strada della Capitale, via Ruggero di Lauria, il cartello che indica lo stop c’è, ma sembrerebbe quasi impossibile capirlo dalle strisce, in parte inesistenti sull’asfalto. Fatto che potrebbe alleggerire la posizione della donna, di 55 anni, che era a bordo dell’auto che ha travolto e ucciso il legale a 48 anni. Il pubblico ministero ora sta passando al ‘setaccio’ ile sta valutando la posizione ...

