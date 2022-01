Juventus | l’agente di Morata incontra i dirigenti dell’Atletico Madrid

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Il futuro di Alvarorimane incerto e il suo agente prova a sbloccare la situazione. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, Juanma Lopez ha fatto visita in mattinata ainegli uffici del Wanda Metropolitano. Il giocatore è ancora di proprietà dei colchoneros e difficilmente laeserciterà il riscatto a 35 milioni di euro a fine stagione. Il Barcellona vorrebbe riportarlo nel campionato de La Liga, ma i blaugrana dovranno prima cedere Dembelè o qualche altro giocatore per poter tesserare. La chiusura del mercato è prevista per lunedì ediprova ad accelerare la pratica. SportFace.