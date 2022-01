Mamma Mia! 3 | Christine Baranski spera che il film venga realizzato

(Di martedì 25 gennaio 2022) L'attriceha confermato che sarebbe felice di girare3 se fosse possibile coinvolgere il cast.ha svelato che3, il terzoispirato alle canzoni degli ABBA e al musical sull'iconico gruppo musicale. Il primo capitolo della storia ha ottenuto oltre 602 milioni di dollari in tutto il mondo e il sequel è stato prodotto dieci anni dopo. La produttrice Judy Craymer aveva già parlato della possibilità di produrre3 nel giugno 2020, sottolineando che il progetto iniziale era di realizzare una trilogia. La pandemia sembra però abbia rallentato lo sviluppo del ...

E proprio riguardo alla condivisione del set con la madre, Margaret Qualley ha ammesso: " Ho sempre pensato che sarebbe stato spettacolare lavorare con mia mamma. Quale altra storia madre - figlia ..."