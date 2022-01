Branca: «Alvarez mi ricorda il primo Milito. Pensavo andasse alla Fiorentina, invece…» (Di martedì 25 gennaio 2022) Marco Branca ha parlato di Julian Alvarez, attaccante che piaceva alle big di Serie A ma che andrà al Manchester City Marco Branco, ex dirigente dell’Inter che ora ha cominciato l’attività di procuratore, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato di Julian Alvarez; giovane attaccante del River Plate che piaceva alle big di Serie A, ma pronto a trasferirsi al Manchester City. Alvarez – «Pensavo andasse alla Fiorentina, se non proprio a Inter o Milan. Mi ricorda il primo Milito. Imparerà a fare la prima punta anche nel calcio europeo. È uno dei migliori attaccanti della sua età, senza dubbio». CONSIGLI – «Chi segnalo? Scommetto su De Frutos, ala del Levante». L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Marcoha parlato di Julian, attaccante che piaceva alle big di Serie A ma che andrà al Manchester City Marco Branco, ex dirigente dell’Inter che ora ha cominciato l’attività di procuratore, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato di Julian; giovane attaccante del River Plate che piaceva alle big di Serie A, ma pronto a trasferirsi al Manchester City.– «, se non proprio a Inter o Milan. Miil. Imparerà a fare la prima punta anche nel calcio europeo. È uno dei migliori attaccanti della sua età, senza dubbio». CONSIGLI – «Chi segnalo? Scommetto su De Frutos, ala del Levante». L'articolo proviene ...

