Uomini e Donne: Biagio Assente, Un Nuovo Cavaliere! (Di lunedì 24 gennaio 2022) Continuano senza sosta le registrazioni di Uomini e Donne. In questo fine settimana, Gemma, Armando e company, si sono ritrovati ancora una volta presso gli studi Elios di Roma. Mancava però Biagio Di Maro. Non si sa il motivo della sua assenza. È invece arrivato un Nuovo cavaliere direttamente da C'è posta per te. Ecco tutto quello che è successo nell'ultima registrazione! Arriva Luciano direttamente da C'è posta per te Nel fine settimana si sono tenute le nuove registrazioni di Uomini e Donne. Ciò che è avvenuto lo vedremo in onda su Canale 5 tra qualche giorno. Sbirciando sulla pagina Instagram UominieDonneclassicoeover, si scopre che al Trono Over è arrivato un Nuovo cavaliere. Si tratta di Luciano, l'anziano signore protagonista ...

