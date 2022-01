Quirinale, anche Lidia Ravera “stronca” Riccardi: “E’ contrario al Ddl Zan, quindi divisivo” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il ddl Zan conta più del Quirinale. Contro la proposta del candidato di bandiera Andrea Riccardi non si è fiondato solo il partito Gay con il portavoce Fabrizio Marrazzo. anche un altro nome “pesante” all’interno dell’intellighenzia di sinistra come la scrittrice Lidia Ravera ha sonoramente bocciato il fondatore della Comunità Sant’Egidio. L’essere contro il ddl Zan e la sua posizione a favore del matrimonio tradizionale bastano per impallinare Riccardi. La sua candidatura non avrebbe avuto la possibilità di successo- come subito detto da Renzi-. Ma fa ridere come a sinistra ci si dilani pure su un a candidatura di bandiera se ad essere sfiorati sono i diritti Lgbt. Pur in un momento cruciale come quello che sta vivendo la politica. Lidia Ravera: ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il ddl Zan conta più del. Contro la proposta del candidato di bandiera Andreanon si è fiondato solo il partito Gay con il portavoce Fabrizio Marrazzo.un altro nome “pesante” all’interno dell’intellighenzia di sinistra come la scrittriceha sonoramente bocciato il fondatore della Comunità Sant’Egidio. L’essere contro il ddl Zan e la sua posizione a favore del matrimonio tradizionale bastano per impallinare. La sua candidatura non avrebbe avuto la possibilità di successo- come subito detto da Renzi-. Ma fa ridere come a sinistra ci si dilani pure su un a candidatura di bandiera se ad essere sfiorati sono i diritti Lgbt. Pur in un momento cruciale come quello che sta vivendo la politica.: ...

