Fortnite: Come vedere da dove provengono suoni e rumori (Di lunedì 24 gennaio 2022) Se siete nuovi giocatori di Fortnite, dovete sapere che vi è una funzione assolutamente indispensabile, la quale permette di sapere da quale direzione provengono suoni e rumori, utile sia nel caso in cui giochiate senza volume per causa di forza maggiore che per avere un aiuto in gioco. Si sa che chi gioca a Fortnite usa le cuffie, grazie alle stesse è possibile avere una migliore percezione dei suoni provenienti dall’ambiente circostante, piuttosto che giocare con soundbar o speaker della TV, tuttavia attivare la funzione in questione offre un aiuto in più, perchè potete avere la certezza di dove sono presenti nemici che camminano, forzieri da aprire e così via dicendo. Come attivare gli effetti sonori visuali in ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 24 gennaio 2022) Se siete nuovi giocatori dite sapere che vi è una funzione assolutamente indispensabile, la quale permette di sapere da quale direzione, utile sia nel caso in cui giochiate senza volume per causa di forza maggiore che per avere un aiuto in gioco. Si sa che chi gioca ausa le cuffie, grazie alle stesse è possibile avere una migliore percezione deiprovenienti dall’ambiente circostante, piuttosto che giocare con soundbar o speaker della TV, tuttavia attivare la funzione in questione offre un aiuto in più, perchè potete avere la certezza disono presenti nemici che camminano, forzieri da aprire e così via dicendo.attivare gli effetti sonori visuali in ...

