Diesel Euro 7? Stellantis ci crede Italia al top

(Di domenica 23 gennaio 2022) Il7 non è impossibile, parola di. Il mega gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA ha annunciato tramite il suo CEO Carlos Tavares che produrrà un motore a gasolio che rispetterà la tanto temuta normativapea sulle emissioni. Il centro nevralgico di questo propulsore rivoluzionario sarà Pratola Serra, il cui

Advertising

periucs : BMW studia nuovi motori termici, Stellantis il diesel Euro 7. Volkswagen: “Impossibile abbandonare le endotermiche” - incontrolsysil : RT @guidaautonoma: #BMW studia nuovi motori termici, #Stellantis il diesel Euro 7. #Volkswagen: “Impossibile abbandonare le endotermiche”… - dariazzo_ : RT @guidaautonoma: #BMW studia nuovi motori termici, #Stellantis il diesel Euro 7. #Volkswagen: “Impossibile abbandonare le endotermiche”… - astralmobilita : ??????? #Roma #BloccoTraffico ?? oggi #23gennaio ? stop ai veicoli più inquinanti nella #FasciaVerde ?? 7,30?20,30 ??… - startzai : RT @guidaautonoma: #BMW studia nuovi motori termici, #Stellantis il diesel Euro 7. #Volkswagen: “Impossibile abbandonare le endotermiche”… -

Ultime Notizie dalla rete : Diesel Euro

Rimangono poi aperte le partite su Pratola Serra e VM di Cento (dove si producono i motori7 B22 e V6, rispettivamente) e su due stabilimenti che lavorano sui cambi: Mirafiori e Verrore , ...B2 : si tratta di un motoreVII (l'ultimo standard europeo sulle emissioni inquinanti) che sarà montato sui veicoli commerciali dei marchi Ducato, Peugeot e Opel. Un'ottima notizia per ...Eletto per il 14° anno consecutivo dai lettori di Promobil, rivista specializzata tedesca leader nel settore dei camper, Fiat Ducato è miglior base camper 2022.Qui, secondo quanto detto dall’amministratore delegato del gruppo automobilistico multinazionale, Carlos Tavares, nascerà un nuovo motore diesel Euro7, più pulito dei suoi predecessori in termini di e ...