Legge sulla parità salariale: punto di partenza di Women for Oncology Italy per superare il Gender Gap (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) - Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy: "Un gap nel mondo del lavoro che pesa particolarmente nel nostro Paese. Per metterci alla pari, è necessario compiere passi da gigante". Ecco i prossimi step per colmarlo, a partire dalla Survey appena lanciata per la quale tutti possono dare il proprio contributo. Roma, 21 gennaio 2022 - Il 3 dicembre 2021 è entrata in vigore la nuova Legge sulla parità salariale. Un grande traguardo che le lavoratrici aspettavano da tempo, in favore del quale Women for Oncology Italy- network a sostegno delle professioniste dell'oncologia italiana istituito 5 anni fa come spin-off della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO) - si è sempre battuta, per ...

