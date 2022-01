Advertising

vaticannews_it : #19gennaio A fine udienza generale, #PapaFrancesco auspica un esito positivo per la vicenda dei dipendenti di… - AndyTacconi72 : RT @vaticannews_it: #19gennaio A fine udienza generale, #PapaFrancesco auspica un esito positivo per la vicenda dei dipendenti di @air_ital… - statodelsud : Papa Francesco: “Air Italy? Auspico una soluzione positiva e rispetto dei diritti” - Pino__Merola : Papa Francesco: “Air Italy? Auspico una soluzione positiva e rispetto dei diritti” - iconanews : Air Italy: Papa, auspico soluzione positiva e rispetto diritti -

Ultime Notizie dalla rete : Air Italy

Il Papa, al termine dell'udienza generale, ha rivolto un saluto ai lavoratori della compagnia aerea, presenti nell'Aula Paolo VI. "Auspico che la loro situazione lavorativa possa trovare una positiva soluzione, nel rispetto dei diritti di tutti, specialmente delle famiglie. E' importante ...È quanto chiede il Papa, al termine dell'udienza generale, per i lavoratori della compagnia aerea sardo qatariota, alcuni dei quali erano presenti in Aula Paolo VI, che il 2 gennaio scorso ...- - Il costruttore italiano di auto di lusso Automobili Pininfarina espande la sua rete di retaile in Nordamerica con due partner appena ...Dal prossimo mese di giugno la compagnia aerea Air Serbia opererà un volo di linea tra Bari e Belgra ...