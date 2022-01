Covid e crisi economica: 163 milioni di nuovi poveri, ma raddoppiano i patrimoni dei super ricchi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nello scenario globale della pandemia i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri: è la fotografia che emerge dal nuovo rapporto di Oxfam, l’organizzazione internazionale che si occupa di riduzione della povertà e progetti di sviluppo. Secondo l’Ong, nei 2 anni di pandemia i 10 uomini più ricchi del mondo hanno più che raddoppiato i loro patrimoni, mentre nello stesso periodo 163 milioni di persone cadevano in povertà a causa della crisi economica e sociale. Lo scenario non è differente in Italia, dove le diseguaglianze si sono fortemente acuite a favore di pochi. Aumentano i profitti dei super ricchi in tempo di pandemia Per dare un’idea dei numeri in campo, Oxfam ricorda che il ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nello scenario globale della pandemia isono sempre piùe isempre più: è la fotografia che emerge dal nuovo rapporto di Oxfam, l’organizzazione internazionale che si occupa di riduzione della povertà e progetti di sviluppo. Secondo l’Ong, nei 2 anni di pandemia i 10 uomini piùdel mondo hanno più che raddoppiato i loro, mentre nello stesso periodo 163di persone cadevano in povertà a causa dellae sociale. Lo scenario non è differente in Italia, dove le diseguaglianze si sono fortemente acuite a favore di pochi. Aumentano i profitti deiin tempo di pandemia Per dare un’idea dei numeri in campo, Oxfam ricorda che il ...

