Coronavirus Sicilia, bollettino del 18 gennaio: 8.606 contagi e 72 decessi, è record (Di martedì 18 gennaio 2022) I dati da Coronavirus, aggiornati ad oggi martedì 18 gennaio 2022, relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in Sicilia Leggi su mediagol (Di martedì 18 gennaio 2022) I dati da, aggiornati ad oggi martedì 182022, relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in

Advertising

Regione_Sicilia : #Covid19, @Musumeci_Staff a @robersperanza: «Sospenda il divieto sullo Stretto per non vaccinati o interverrò» -… - Regione_Sicilia : Ordinanza di @Musumeci_Staff per l'attraversamento dello Stretto: «Via libera anche ai non vaccinati» -… - messina_oggi : Sono 8.606 i nuovi positivi al Coronavirus, raddoppiati rispetto al report di ieri (4.037). Nelle ultime 24 ore son… - infoitinterno : Coronavirus, 8.606 nuovi casi in Sicilia - palermo24h : Coronavirus, 8.606 nuovi positivi in Sicilia 1.990 a Catania e 852 a Ragusa -