Barù "smonta" Delia e difende Soleil: "Sei qui per cavalcare l'onda con Alex" – VIDEO (Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo la puntata in diretta del Grande Fratello Vip, Barù si è confrontato con Delia Duran e, in un certo senso, ha preso le difese di Soleil Sorge in merito al famoso "triangolo" con protagonista Alex Belli messo in piedi nel corso di questa burrascosa edizione. Barù mette alle strette Delia: "Sei qui per cavalcare l'onda con Alex".

