Amici 21, deciso il futuro dell’allieva: l’insegnante l’ha valutata così (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ad Amici 21 nel day time è stato deciso il futuro dell’allieva: dopo la sfida tra insegnanti, è toccato alla ragazza conoscere il suo destino nella scuola Una nuova puntata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ad21 nel day time è statoil: dopo la sfida tra insegnanti, è toccato alla ragazza conoscere il suo destino nella scuola Una nuova puntata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

CislNazionale : RT @anteasnazionale: Gli amici di #AnteasImola sono un riferimento sul territorio per i servizi di trasporto alle persone con disabilità. P… - pieterj53 : Ma tutto lo scandalo per la vaccinazione volontaria obbligatoria per gli over 50 è già finito? Non vedo molti tweet… - Diregiovani : Non è iniziato bene il nuovo anno per Mattia. Al momento infortunato la Celentano ha deciso di aprire i casting per… - samontalbano49 : RT @anteasnazionale: Gli amici di #AnteasImola sono un riferimento sul territorio per i servizi di trasporto alle persone con disabilità. P… - Maurofabio31 : @Bluefidel47 Dopo 30 anni, insieme ad un gruppetto di amici che almeno 2 volte l'anno donavamo, abbiamo deciso di c… -