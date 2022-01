Partygate | il piano di Johnson per uscire dallo scandalo | tutti i punti dell’operazione “Red Meat”

(Di domenica 16 gennaio 2022) Quiz natalizi, vini stappati in terrazza e anche una festa il giorno prima dei funerali del Principe Filippo. Sotto il nome dila stampa britannica sta raccogliendo tutte le segnalazioni delle feste organizzate da Borise il suo staff fin dall’inizio della pandemia di Coronavirus. Una lunga serie di eventi in cui le regole del lockdown venivno rigorosamente infrante. Dopo una serie di scuse non proprio solide – a partire da «pensavo fosse un evento di lavoro» – oraha deciso di passare a undi azioni più concreto per cercare di rinsaldare la sua leadership. Il Sunday Times ha ribattezzato questo programma Operation Red, Operazione Carne Rossa. Nella lista delle cose da fare ci sono una lunga serie di mosse, tutte dall’impatto popolare. O populista, dicono i ...

