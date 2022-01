Cristiano Ronaldo sbotta: “Non sono qui per giocarmi il sesto posto” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il ritorno al Manchester United di Cristiano Ronaldo non ha portato il club inglese magicamente ai vecchi fasti, quando il portoghese, giovane stella del calcio mondiale, impreziosiva una squadra di campioni che vinceva in lungo e in largo. I Reds, ora, sono cosa diversa. Soprattutto in patria, dove la vittoria del campionato manca da troppo. Ne è consapevole Cristiano Ronaldo, tornato a Manchester dopo l’esperienza alla Juve. Ma allo stesso tempo il portoghese pretende di più, da lui e dalla squadra. Lo ha detto chiaramente in un’intervista rilasciata a Sky Sports inglese: “Al Manchester United non si può non ambire sempre ad essere tra le prime tre – l’inizio dello sfogo di CR7. Non voglio stare qui per giocarmi il quinto, sesto o settimo posto. ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il ritorno al Manchester United dinon ha portato il club inglese magicamente ai vecchi fasti, quando il portoghese, giovane stella del calcio mondiale, impreziosiva una squadra di campioni che vinceva in lungo e in largo. I Reds, ora,cosa diversa. Soprattutto in patria, dove la vittoria del campionato manca da troppo. Ne è consapevole, tornato a Manchester dopo l’esperienza alla Juve. Ma allo stesso tempo il portoghese pretende di più, da lui e dalla squadra. Lo ha detto chiaramente in un’intervista rilasciata a Sky Sports inglese: “Al Manchester United non si può non ambire sempre ad essere tra le prime tre – l’inizio dello sfogo di CR7. Non voglio stare qui peril quinto,o settimo. ...

Advertising

GoalItalia : 'A Cristiano Ronaldo piace tornare a casa e fare 150 addominali, a me accendere il fuoco e farmi un asado' Tanti a… - goal : The new Cristiano Ronaldo statue in Goa ???? - SkySport : Cristiano Ronaldo: 'Non sono al Manchester United per arrivare sesto o settimo' #SkySport #SkyPremier #Premier #CR7 - Matt_srs77 : RT @ArobaseGiovanny: VALVERDE COMME CRISTIANO RONALDO ABATTRE L'ENNEMI - ftbltaban : @zolmitriptannn @Crickettalks91 Cristiano Ronaldo's dog -