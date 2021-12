Vertice tra Letta | Conte e Speranza Fonti | siglato patto di consultazione in vista del voto per il Quirinale

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) In questi giorni si sono fatti molti nomi per il, tra i quali ha fatto capolino quello di Berlusconi stroncato, però, dal MoVimento 5Stelle. Ora si cerca di prendere tempo, coprire le ...

Insomma, tiene questa sorta di tregua sancitai veri king maker e gli aspiranti tali, per fare ... Giovedì è stato convocato undei leader a Villa Grande, aperto anche ai dirigenti delle ...... vedi anche il forte interesse per il difensore Uduokhai con l'incontro di qualche settimana fa nella Capitalegli agenti e il capo scout azzurro De Micheli. In quell'argomento di ...Da buon ingegnere, Mattia Binotto ha portato in modo sintetico e lineare le cifre che testimoniano qual è stata la crescita della Ferrari fra la disastrosa stagione 2020 e il campionato di quest'anno.Nell’incontro a Roma i tre leader di Pd, M5s e Articolo 1 avrebbero concordato di coordinarsi da qui al voto di gennaio e di portare avanti un tentativo di larga convergenza sul nome del nuovo preside ...