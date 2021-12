Covid, in Germania 527 morti: mai così tanti dal 12 febbraio. Gran Bretagna verso obbligo di passaporto vaccinale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Record di morti per Covid in Germania da 10 mesi, mentre in Gran Bretagna il premier Boris Johnson sta per annunciare una serie di nuove restrizioni per arginare la diffusione della variante Omicron. Intanto dal Sudafrica arriva una prima valutazione sull’impatto della variante: anche se serviranno ancora alcune settimane per un pronunciamento definitivo, secondo i ricercatori del Medical Research Council i primi dati mostrano che potrebbe essere più contagiosa ma meno grave. Si rileva infatti “l’assenza di un aumento significativo dei decessi ospedalieri in relazione al drammatico aumento del tasso di casi per la provincia di Gauteng nel suo insieme”. Ciò potrebbe essere dovuto però, avvertono, “al consueto ritardo tra casi e decessi. La tendenza diventerà più chiara nelle prossime settimane”. Di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Record diperinda 10 mesi, mentre inil premier Boris Johnson sta per annunciare una serie di nuove restrizioni per arginare la diffusione della variante Omicron. Intanto dal Sudafrica arriva una prima valutazione sull’impatto della variante: anche se serviranno ancora alcune settimane per un pronunciamento definitivo, secondo i ricercatori del Medical Research Council i primi dati mostrano che potrebbe essere più contagiosa ma meno grave. Si rileva infatti “l’assenza di un aumento significativo dei decessi ospedalieri in relazione al drammatico aumento del tasso di casi per la provincia di Gauteng nel suo insieme”. Ciò potrebbe essere dovuto però, avvertono, “al consueto ritardo tra casi e decessi. La tendenza diventerà più chiara nelle prossime settimane”. Di ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania Non solo Covid, politica e sport si riprendono Tv e giornali Negli ultimi 30 giorni, per quanto riguarda il Covid - 19, tiene banco, grazie all'avvio della ... il timore di misure di contenimento più drastiche, già adottate in Austria e Germania, fa ottenere a "...

Strani fini Una nuova categoria s'avanza in questa strana fase in cui l'Italia è circondata da paesi come l'Austria e la Germania in ginocchio per il Covid, i contagi tornano ad aumentare, l'inflazione e il costo delle materie prime lanciano un'ombra sinistra sulla nostra economia e le Regioni italiane una dopo l'altra ...

Covid oggi Germania, 69.601 contagi e 527 morti Adnkronos Covid in Europa: record di morti in Germania (527), nuove restrizioni in Gran Bretagna Il Covid spaventa ancora l'Europa. Record di morti infatti per il virus in Germania da 10 mesi. Il Paese ha registrato 527 decessi nelle ultime 24 ore, il numero più alto dal 12 febbraio scorso, ...

Legge Covid: test Covid gratuiti, ma non per tutti Test Covid gratuiti, ma con eccezioni. Lo ha stabilito stamane il Consiglio nazionale adeguandosi a quello degli Stati su questo punto della Legge Covid-19.

