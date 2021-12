Covid Germania: record di morti. Gran Bretagna verso nuove restrizioni (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Mentre la Germania registra un record di morti per Covid - il numero più alto dal 12 febbraio scorso - , in Gran Bretagna il premier Boris Johnson sta per annunciare una serie di nuove restrizioni , ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Mentre laregistra undiper- il numero più alto dal 12 febbraio scorso - , inil premier Boris Johnson sta per annunciare una serie di, ...

Advertising

Corriere : ?? La Lombardia ha dato disponibilità ad accogliere pazienti dalla Germania - petergomezblog : Covid, in Germania 446 morti in 24 ore: mai così tanti da febbraio. Il governo: “Situazione drammatica”. L’Austria… - SkyTG24 : 'Mi sentirei meglio se fossimo in una situazione come quella dell'Italia', ha detto la cancelliera #AngelaMerkel:… - ilgiornale : Una nuova categoria s'avanza in questa strana fase in cui l'Italia è circondata da paesi come l'Austria e la German… - zazoomblog : Covid in Europa: record di morti in Germania (527) nuove restrizioni in Gran Bretagna - #Covid #Europa: #record… -