Nimby | la satira politica e sociale che non risparmia nessuno

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 7 dicembre 2021)– Not in My Backyard, Il nuovo film de regista finlandese T. Nikki che porta a galla gli attuali temi socio-politici in una forma comica e caricaturale. Un film che ci inizia a racconta una storia che si trasformerà sotto i nostri occhi in qualcosa di completamente diverso Il film(l’acronimo di not in my backyard, letteralmente: “non nel mio cortile sul retro), diretto da Teemu Nikki e distribuito dalla I Wonder Pictures, è in uscita martedì 14 dicembre.La commedia parla di Mervi che torna nella città natale in Finlandia, con la fidanzata tedesco-iraniana Kata, per confrontarsi con i genitori e fare coming out. Una volta a destinazione, scopre di non essere la sola a nascondere segreti: con Kata si ritroverà a dover avere a che fare con una comunità di amanti delle gang bang, pastori bisessuali, attivisti, razzisti, rifugiati, ...