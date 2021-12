Dayane Mello svela i dettagli del nuovo progetto | “Ogni goccia rappresenta…” VIDEO

(Di martedì 7 dicembre 2021)tutti idel suo primo profumo “” del suo brand DAY, ai suoi fan attraverso le stories. Ecco le sue paroledopo l’avventura nel reality show La Fazenda in Brasile, ha finalmente riabbracciato e ritrovato i suoi fan. La modella brasiliana si ritiene molto fortunata per l’affetto che ricevegiorno dai suoi follower e per il supporto che riceve ined avventura. Dopo l’avventura al Grande Fratello Vip 5 in Italia,ha scelto di proseguire l’avventura televisiva nella sua città d’origine per viversi anche la sua famiglia e le sue radici. Da alcuni mesi, laè diventata anche imprenditrice con la sua linea “DAY – ...

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

Ad aspettarla in casa c'erano infatti Tommaso Zorzi,, Giacomo Urtis e Cristiano Malgioglio che portavano con orgoglio la bandiera LGBT+. Questo per Eva (al secolo Milva Perinoni) sarà il ..., la splendida modella brasiliana in uno scatto da boom di like. Commenti da tutto il mondo, un successo incredibile., la bellissima modella brasiliana dal fascino conturbante ...Dayane Mello svela tutti i dettagli del suo primo profumo "GOCCIA" del suo brand DAY, ai suoi fan attraverso le stories. Ecco le sue parole ...Come nella passata edizione, il GF Vip si allunga: la finale, inizialmente prevista per il 13 dicembre, si sposta infatti a marzo. Questo cambiamento porterà dunque grosse novità nella Casa più spiata ...