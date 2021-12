Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2021 ore 15:30 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Viabilità DEL 6 DICEMBRE 2021 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO UN AGGIORNAMENTO SULLA A12 Roma TARQUINIA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, E’ STATO RIAPERTO LO SVINCOLO PER CERVETERI SIA IN ENTRATA SIA IN USCITA ANDIAMO IN A1 SULLA DIRETTRICE Roma-NAPOLI, DOVE SI SONO VERIFICATI DUE INCIDENTI TRA FERENTINO E ANAGNI, AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO IN DIREZIONE NAPOLI INVECE L’INCIDENTE, NELLO STESSO TRATTO MA IN DIREZIONE Roma NON HA RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’ CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DI Roma, PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E TUSCOLANA SITUAZIONE ANALOGA IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 dicembre 2021)DEL 6 DICEMBREORE 15.20 GINA PANDOLFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO UN AGGIORNAMENTO SULLA A12TARQUINIA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, E’ STATO RIAPERTO LO SVINCOLO PER CERVETERI SIA IN ENTRATA SIA IN USCITA ANDIAMO IN A1 SULLA DIRETTRICE-NAPOLI, DOVE SI SONO VERIFICATI DUE INCIDENTI TRA FERENTINO E ANAGNI, AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO IN DIREZIONE NAPOLI INVECE L’INCIDENTE, NELLO STESSO TRATTO MA IN DIREZIONENON HA RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’ CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DI, PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E TUSCOLANA SITUAZIONE ANALOGA IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO ...

Advertising

gualtierieurope : Una bella notizia per #Roma: entro 10 giorni il #PontedellIndustria sarà restituito alla città. Grazie alle strutt… - muoversivenezia : RT @comunevenezia: ?? #Avviso #Gelate ?? Dalle 22 di questa sera mezzi spargisale in azione lungo la viabilità della terraferma, di Piazz… - FrancyP_ : RT @comunevenezia: ?? #Avviso #Gelate ?? Dalle 22 di questa sera mezzi spargisale in azione lungo la viabilità della terraferma, di Piazz… - romamobilita : #Roma #viabilità Per un albero caduto in via dei Prati Fiscali altezza largo Valtournanche, le linee di bus 69, 83… - comunevenezia : ?? #Avviso #Gelate ?? Dalle 22 di questa sera mezzi spargisale in azione lungo la viabilità della terraferma, di… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Bologna, ancora polemiche sul caos traffico da partita: gruppo di genitori scrive al sindaco ...al traffico causato mercoledì 1 dicembre dalla partita infrasettimanale del Bologna con la Roma . ... "Per cui ci saremmo aspettati che il Comune avesse già valutato percorsi di viabilità alternativa per ...

Roma, sei anni per pulire le caditoie A Roma sarebbe in partenza la manutenzione delle caditoie e dei tombini disseminati lungo i circa 800 chilometri di strade di grande viabilità della città. L'appalto è diviso in quattro lotti e si ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2021 ore 15:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews ...al traffico causato mercoledì 1 dicembre dalla partita infrasettimanale del Bologna con la. ... "Per cui ci saremmo aspettati che il Comune avesse già valutato percorsi dialternativa per ...sarebbe in partenza la manutenzione delle caditoie e dei tombini disseminati lungo i circa 800 chilometri di strade di grandedella città. L'appalto è diviso in quattro lotti e si ...