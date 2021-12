Salernitana, esami strumentali per Zortea. Fisioterapia per Strandberg (Di lunedì 6 dicembre 2021) SALERNO - Dopo il ko di San Siro col Milan , la Salernitana di Stefano Colantuono ha ripreso nel pomeriggio odierno la preparazione. I calciatori che hanno disputato la gara di sabato hanno svolto un ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 6 dicembre 2021) SALERNO - Dopo il ko di San Siro col Milan , ladi Stefano Colantuono ha ripreso nel pomeriggio odierno la preparazione. I calciatori che hanno disputato la gara di sabato hanno svolto un ...

