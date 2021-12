Terza dose vaccino, Crisanti: “Urgente, siamo in ritardo” (Di domenica 5 dicembre 2021) “Già da ottobre sappiamo che dal quinto mese cala l’efficacia dei vaccini. Per questo siamo in ritardo sulla Terza dose”. Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova in una intervista a La Stampa afferma che per completare i richiami “ci vorrà quasi un anno e nel frattempo si creerà un problema dovuto alla scadenza del Green pass, ridotto giustamente a 9 mesi. Molti andranno in giro con il certificato scaduto”. Sulla durata della Terza dose, Crisanti dice che “i dati israeliani dicono che ripristinerebbe totalmente la vaccinazione, come minimo per sei mesi ma si spera di più”. Nel frattempo il contagio “cresce, ma la questione più importante è che trovi un equilibrio. L’Inghilterra ci è riuscita, anche se a un ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 5 dicembre 2021) “Già da ottobre sappiamo che dal quinto mese cala l’efficacia dei vaccini. Per questoinsulla”. Andrea, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova in una intervista a La Stampa afferma che per completare i richiami “ci vorrà quasi un anno e nel frattempo si creerà un problema dovuto alla scadenza del Green pass, ridotto giustamente a 9 mesi. Molti andranno in giro con il certificato scaduto”. Sulla durata delladice che “i dati israeliani dicono che ripristinerebbe totalmente la vaccinazione, come minimo per sei mesi ma si spera di più”. Nel frattempo il contagio “cresce, ma la questione più importante è che trovi un equilibrio. L’Inghilterra ci è riuscita, anche se a un ...

