Paola Ferrari, la confessione sconvolgente: la madre ha provato ad ucciderla (Di domenica 5 dicembre 2021) confessione shock di Paola Ferrari. La giornalista sportiva della Rai ha raccontato la storia di sua madre a Verissimo: la mamma provò più volte ad ucciderla quando era piccola. Ecco il racconto Paola Ferrari è una giornalista e conduttrice televisiva, volto Rai dei programmi sportivi dedicati al calcio. Oggi ha 61 anni d’età e questa estate L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di domenica 5 dicembre 2021)shock di. La giornalista sportiva della Rai ha raccontato la storia di suaa Verissimo: la mamma provò più volte adquando era piccola. Ecco il raccontoè una giornalista e conduttrice televisiva, volto Rai dei programmi sportivi dedicati al calcio. Oggi ha 61 anni d’età e questa estate L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

zazoomblog : Paola Ferrari oggi a Verissimo: Mia madre ha cercato di uccidermi - #Paola #Ferrari #Verissimo: #madre - ILOVEPACALCIO : La rivelazione di Paola Ferrari: «Anche io molestata fuori dagli stadi come Greta» - Ilovepalermocalcio - infoitcultura : Paola Ferrari a Verissimo: dalla vita privata alla carriera passando per Diletta Leotta | Video Mediaset - Cosmopolitan_IT : «Sono contraria al ruolo della donna fisicamente troppo esposta, in questo modo diventiamo merce interscambiabile.… - soloversacexme : RT @Ginko_21: A #Verissimo Paola Ferrari dice che Diletta Leotta non è un grande esempio per le ragazze in quanto è ricorsa alla chirurgia… -