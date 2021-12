F1, incidenti e penalità tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Caos totale: cosa è successo a Jeddah (Di domenica 5 dicembre 2021) Il GP di Arabia Saudita 2021 passerà alla storia della F1. La penultima tappa del Mondiale, andata in scena sul nuovissimo e velocissimo circuito di Jeddah, si è distinta per continui ribaltamenti di fronte e per un susseguirsi di emozioni che resteranno a lungo impresse nella mente degli appassionati. Lewis Hamilton ha vinto davanti a Max Verstappen e ora i due piloti sono appaiati in classifica generale, quando manca soltanto una gara al termine del campionato: la battaglia per la conquista del titolo iridato è semplicemente rovente e tutto si deciderà ad Abu Dhabi tra sette giorni. Il verdetto finale, che è ancora sub iudice e in attesa di ufficialità, è semplicemente l’epilogo di una gara folle e in cui i due grandi protagonisti della stagione sono finiti più volte ai ferri corti. Facciamo ordine tra ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Il GP di Arabia Saudita 2021 passerà alla storia della F1. La penultima tappa del Mondiale, andata in scena sul nuovissimo e velocissimo circuito di, si è distinta per continui ribaltamenti di fronte e per un susseguirsi di emozioni che resteranno a lungo impresse nella mente degli appassionati.ha vinto davanti a Maxe ora i due piloti sono appaiati in classifica generale, quando manca soltanto una gara al termine del campionato: la battaglia per la conquista del titolo iridato è semplicemente rovente e tutto si deciderà ad Abu Dhabi tra sette giorni. Il verdetto finale, che è ancora sub iudice e in attesa di ufficialità, è semplicemente l’epilogo di una gara folle e in cui i due grandi protagonisti della stagione sono finiti più volte ai ferri corti. Facciamo ordine tra ...

